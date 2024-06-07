ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبى لمواجهة كوت ديفوار وديًا

أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل.

ويلتقي الفريقان، بعد قليل، خلال معسكر الفراعنة ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ويقام معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 1 حتى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس

خط الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – بلال مظهر

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