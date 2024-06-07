الجمعة 07 يونيو 2024
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"الصحة": ورشة عمل لدعم مهارات الأطباء فى علاج سوء التغذية بين الأطفال

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية للأطباء من تخصص طب أطفال، تحت إشراف المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بعنوان «كيفية تشخيص وعلاج ومتابعة حالات سوء التغذية الحاد».

عقدت ورشة العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول أبرز الحلول الحديثة للتصدي لأمراض سوء التغذية بين الأطفال، بحضور أطباء من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان).

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وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الورشة تُعد بمثابة منصة علمية مهمة لدعم مهارات الأطباء للعمل على إجراء مسح شامل وتشخيص دقيق لحالات سوء التغذية الحاد، فضلًا عن تقديم العلاجات المناسبة ومتابعة تطور حالات المرضى.

تعزيز قدرات الكوادر الطبية

من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن التدريب يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، ما يسهم في تحسين معدلات الشفاء وتقليل معدلات الوفيات الناتجة عن سوء التغذية الحاد.

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وأوضحت الدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، أن هذه الورشة استمرت على مدار 5 أيام، مؤكدة حرص الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لضمان استمرار العملية التدريبية لأطباء المعهد القومي، وذلك بهدف رفع كفاءتهم والعمل على تقديم خدمة طبية ذات جودة.

الصحة ورشه عمل مهارات الأطباء أمراض سوء التغذية الأطفال

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