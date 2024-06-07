الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز

باحث: الدولة المصرية كانت سباقة فى التحذير من مخططات تهجير الفلسطينيين

تهجير الشعب الفلسطيني
تهجير الشعب الفلسطيني

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية كانت سباقة فيما يتعلق بالتحذير من مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرؤية المصرية المطروحة هي رؤية متعددة المراحل والبنود والنقاط.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الجهود المصرية تأتي في سياقات مختلفة، حيث نجح المفاوض المصري في حلحلة العديد من النقاط الخلافية وتقليص الفجوة بين حماس وإسرائيل، حتى وإن ظلت بعض النقاط محل تباين بين الجانبين وهذا أمر متعارف عليه.

وأوضح، أن تغير الرأى العام العالمى تجاه القضية الفلسطينية يعتبر مهما للضغط على الحكومات، ونحن أمام تغيرات كبيرة ومهمة خلال السنوات المقبلة فى التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحرب الدائرة على غزة جعلت الملف الفلسطينى يحظى بمكانة متقدمة.

الدولة المصرية الشعب الفلسطيني تهجير الشعب الفلسطيني

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