الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة العامة للكتاب تطرح المجموعة القصصية "رسائل" للكاتبة منال عزام

رسائل
رسائل

صدرت حديثا المجموعة القصصية "رسائل" عن الهيئة العامة للكتاب، للمؤلفة منال عزام، ورسوم الفنانة سارة سامي، عن سلسلة "ثلاث حواديت"، وهي قصص للناشئين، وتضم ثلاث قصص، هي: "باق من الزمن"، و"رفيق"، و"سقوط الأقنعة".

تناقش المجموعة القصصية، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، رسائل للكاتبة منال عزام التحديات التي يعيشها المراهقون، مثل التنمر، والاختراق الإلكتروني للحسابات الشخصية، والمؤامرات، والمنافسة بين الرفاق، في أجواء من المغامرة والحكايات المثيرة، كما تتعرض القصص لمسألة الفقد والموت ورحيل الأصدقاء، وتعامل المراهقين مع تلك المواقف.

ويخوض أبطال القصص المغامرات لمعرفة من يرسل الرسائل، وكيف ينجون بحياتهم من القصص التي تهددهم بأخطار قادمة.

المجموعة القصصية "رسائل"

المجموعة القصصية "رسائل" هي العدد 18 من سلسلة  "ثلاث حواديت"، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بهي، رئيس التحرير عمرو حسني، مدير التحرير ياسمين مجدي، سكرتير التحرير محمد أبوسعود.

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تستهدف سلسلة "ثلاث حواديت"، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب الناشئين من الأولاد والبنات، بين عمر 12-16 سنة، وتقدم قصا مغايرا للمألوف، فيه تجديد وابتكار، وهي سلسلة لها طابعها الخاص، وتستكشف طرقا جديدة في الإبداع.

عن المؤلفة منال عزام 

يذكر أن المؤلفة منال عزام هي شاعرة وكاتبة أطفال، لها إصدارات متنوعة في أدب الطفل والشعر، بالإضافة لنصوصها في مجلات الطفل العربية. وهي مؤلفة كرتون "مدرسة البنات"، من أشهر قصصها: حلقات "عائلة سين" في مجلة العربي الصغير، و"سرسوعة" في مجلة قطر الندى، كما حصلت على العديد من الجوائز، مثل: جائزة الكتابة للحرب، وجائزة الأدب الشعبي.

عن الفنانة سارة سامي 

أما الفنانة سارة سامي، فهي فنانة تشكيلية ورسامة قصص أطفال وكوميكس، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، بجامعة الإسكندرية، شاركت في معارض فنية ومسابقات لرسوم الطفل على مستوى العالم العربي، وقامت بعمل عدد من الورش الفنية بمكتبة الإسكندرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب منال عزام رفيق سقوط الأقنعة المجموعة القصصية رسائل

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