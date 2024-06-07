مصرع مزارع فى مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

لقى مزارع مصرعه بقرية المصرانية التابعة لقرية حرارة بمركز حوش عيسى بالبحيرة فى مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية رى أرضيهما.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين، شحاتة ومبروك بعزبة المصرانية التابعة لقرية حرارة بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعى وأسبقية رى الأرض، ما أسفر عن مصرع مزارع، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة حوش عيسى لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عائلتي شحاتة ومبروك بعزبة المصرانية التابعة لقرية حرارة بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعى وأسبقية رى الأرض، ما أدى إلى مقتل المواطن هانى صديق شحاته مزارع ومقيم بذات القرية إثر التعدى عليه من قبل عائلة مبروك بآلة حادة، وتم نقل جثمان المجنى عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى إثر ذلك قامت عائلة المتوفى بإشعال النيران بمنازل العائلة الأخرى، وتمكنت قوات الشرطة والحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على الحريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.