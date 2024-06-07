الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة فى السلام للجنايات

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أحالت نيابة السلام، اليوم، عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بحيازة 700 جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام بقصد ترويجها بمدينة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام و400 جرام من مخدر الهيروين.

وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة السلام مخدر الحشيش الهيروين السلام قسم شرطة السلام

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