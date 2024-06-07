اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من من 1 يونيو إلى 6 يونيو 2024.

السبت 1 يونيو

- القباج تعلن رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه

- توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومحافظة مطروح لتعزيز سبل التعاون في مجالات البحوث والندوات والتدريبات الخاصة بقضايا المجتمع

- التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر تشارك في تدريب "صقر-129" لمجابهة الأزمات والكوارث بقيادة محافظ البحر الأحمر وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

- حملة "هنوصلك" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تصل الى 113 ألف مواطن وتسجيل 21،490 في منظومة ذوي الإعاقة

الأحد 2 يونيو:



- التضامن الاجتماعي مع منظمة الأغذية والزراعة ينفذان تدريب للجمعيات الأهلية على المشروعات متناهية الصغر في مجال الزراعة الذكية والتنوع البيولوجي

- رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تقدم المشروع القومي لتنمية الأسرة، والقباج تستعرض جهود الوزارة في مجالات تنمية الأسرة والحد من الزيادة السكانية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لبحث سبل تكثيف دعم ضيوف مصر من السودانيين الوافدين

- في إطار التعاون بين التضامن الاجتماعي وهيئة جايكا اليابانية بشأن تنمية الطفولة المبكرة.. السفير الياباني أوكا هيروشي يزور حضانتين بمحافظة السويس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يطلق مبادرات توعوية داخل الأندية الرياضية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بالتزامن مع دخول الإجازة الصيفية

الإثنين 3 يونيو

- معرض ديارنا للأثاث بالمنيا يستمر بنجاح وإقبال شديد، والمعرض يحتوي على 40 جناحًا ويفتح أبوابه للزائرين حتى ١٥ يونيو الجاري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي والذي انطلقت تحت شعار "بوابتك.. نحو الابتكار والتجارة"

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الحفل الختامي لمسابقة صندوق "عطاء" وفودافون "هاكاثون للذكاء الاصطناعي" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل

- وزراء التضامن الاجتماعي والطيران المدنى والأوقاف يودعون أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولي، والقباج تؤكد أن الوزارة تراعي الجودة والكفاءة في حج الجمعيات الأهلية

- احتفال التضامن الاجتماعي بالانتهاء من بحوث "الاستثمار في اقتصاد الرعاية" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والقباج تعلن اطلاق إسم "البيت المصري" على مراكز خدمة المرأة العاملة بالجمهورية

الثلاثاء 4 يونيو

- القباج تفتتح فعاليات المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة تحت شعار "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة" بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر محافظة الدقهلية، وتوجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، والهلال الأحمر المصري يتواجد في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات إطلاق مشروع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة كير مصر بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

- القباج تكرم فريق عمل فيلم "عيني في السماء"، وتعلن عن التعاون معهم لتشجيع الإعلام المجتمعي على تسويق القضايا الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية

- التضامن الاجتماعي تنفذ لقاءً تشاوريًا مع الأطراف المعنية والخبراء حول المحاور الاساسية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن

الأربعاء 5 يونيو

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير التنمية الاجتماعية بالسودان السيد أحمد آدم بخيت لبحث الجهود المقدمة للاشقاء السودانين في مصر وسبل دعم الأسر المتضررة في السودان

- وتستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية بفلسطين السيدة سماح حماد لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة والاستمرار في المساعدات الإغاثية.. والوزيرة الفلسطينية تشكر التضامن على رعايتها للأشقاء الفلسطينين في مصر

- التضامن الاجتماعي تعلن انطلاق الموسم الثامن من مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2024، وفتح باب التسجيل حتى نهاية يوليو المقبل

- مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية تتعاون مع مؤسسة راعي مصر لتنفيذ 17 قافلة طبية بقرى ومراكز الدقهلية خلال مايو الماضي وتوفير الخدمات الطبية والتحاليل والنظارات لنحو 5،500 مواطن

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعيتى الفيروز والبردويل بشمال سيناء، تعقد احتفالًا موسعًا للتوعية بسبل التربية الإيجابية للأطفال بمشاركة والأسر ومنظمات المجتمع المدني



الخميس 6 يونيو:

- القباج وجندي يناقشان آلية إنشاء صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج" وإطلاقه في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" في أغسطس المقبل

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يستكمل برامجه التدريبية الدامجة بالمناطق الحدودية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على مستوى 11 محافظة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان منذ يناير 2024، وتقديم الخدمات العلاجية لإجمالي 66 ألف مريض مجانا وفي سرية تامة

- الرائدات الاجتماعيات بالتضامن الاجتماعي ينجحن في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي في أولى تجاربهن في حملات التمكين الاقتصادي، وينجحن في جذب 31 مشروع في أولى أيام الحملة

- القباج تلبي دعوة السفير الياباني للاحتفال بالذكرى الثلاثين لبرنامج كوسانون وتنمية الطفولة المبكرة في إطار الشراكة المصرية اليابانية، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي والدكتور عبد الهادي القصبي ولفيف من الجمعيات الأهلية ونواب البرلمان