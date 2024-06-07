هربًا من الحر.. غرق شاب فى نهر النيل بالعياط

لقي شاب مصرعه غرقًا بنهر النهيل جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بدائرة مركز العياط، ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور المركز.

جهود البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل أسفرت عن انتشال جثمان الشاب محمد وليد، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.