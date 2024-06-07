السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هربًا من الحر.. غرق شاب فى نهر النيل بالعياط

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقي شاب مصرعه غرقًا بنهر النهيل جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بدائرة مركز العياط، ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور المركز.

جهود البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل أسفرت عن انتشال جثمان الشاب محمد وليد، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

نهر النهيل جنوب الجيزة مدير قطاع الجنوب شرطة النجدة حالة غرق

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