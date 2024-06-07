تتزايد عمليات البحث حول موعد وقفة عيد الأضحى 2024 بالميلادي في مصر، وذلك بالتزامن مع اقتراب أول أيامه، إذ يفصلنا على حلوله أيام قليلة، لذا يبحث الكثيرين عن موعده رسميًا في مصر موعد وقفة عرفات، وهو ما تستعرضه "الدستور" في هذا التقرير.

وقفة عرفة 2024

وقفة العيد أو وقفة يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل فيه الله ديننا، منذ أن أنزل لأول مرة في ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان، إلى أن استكمل في هذا اليوم “يوم عرفات”، قال الله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

وبينما نعتبر تلك الأيام العشرة من رمضان عظيمة، إلا أنه لا يوجد شيء أعظم من أيام العشر من ذي الحجة، كما قال النبي (ص): “ليس أيام أعظم وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيها من توحيد الله، وتكبيركم، وتحميدكم له”.

موعد وقفة عيد الأضحى 2024 بالميلادي

أما بالنسبة لموعد وقفة عيد الأضحى 2024 بالميلادي، فقد بدأت أيام ذي الحجة منذُ اليوم السابع يونيو، وبالتالي يصادف يوم عرفة اليوم التاسع من مساء السبت الموافق يوم 15 يونيو.

يسمى يوم عرفة نسبة إلى جبل عرفات وهو تل من الجرانيت يقع على بعد حوالي 20 كم جنوب شرق مكة في سهل عرفة، ويسمى غالبًا "جبل الرحمة" لأنه التل الذي يقوم عليه كان النبي إبراهيم عليه السلام مستعدًا للتضحية بابنه إسماعيل قبل أن يبدل الله الغلام لكبشًا.

وهو أيضًا المكان الذي يتوقف فيه الحجاج في هذا اليوم قبل التوجه إلى مكة، حيثُ يقفون أمام الله، في سهر تأملي، يدعون ويتوبون ويكفرون عن ذنوبهم، ويستمعون إلى خطب علماء الإسلام.

فضل يوم عرفة وماذا يجب فعله

هناك توصيات ليوم عرفة:

1. صلاة عرفة

يجب علينا الدعاء - قضاء أكبر قدر ممكن من اليوم في العبادة، وأهم الأوقات هي بين الظهر والمغرب.

2. صيام عرفة

صيام يوم عرفة سنة مستحبة، وله أجر عظيم، وهو مغفرة ذنوبنا، ليس فقط في السنة الماضية، بل في السنة القادمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية”.

على عكس في رمضان، الصيام في هذا الوقت اختياري للمسلمين، لكنه خير لجميع أولئك الذين لا يحجون في عرفة، لأننا نؤمن أن صيامنا سيعود علينا بفوائد عظيمة، ويضمن مغفرة خطايانا.

3. الاستغفار

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا. “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة”.

4. تكرار أقوال الذكر

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