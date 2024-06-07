انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية 2024 بـ«المواد خارج المجموع».. الإثنين المقبل

بدأت مراكز توزيع الأسئلة بمديريات التربية والتعليم فى المحافظات استقبال صناديق أسئلة اختبارات الثانوية العامة فى غرف محكمة الإغلاق بالشمع الأحمر، تحت حراسة أمنية مشددة، إلى جانب تفعيل كاميرات المراقبة، استعدادًا لتوزيعها على الإدارات التعليمية، فجر بعد غدٍ الإثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى، موعد انطلاق ماراثون الامتحانات للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويؤدى ٧٤٥ ألفًا و٨٦ طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة، بعد غدٍ، فى المواد خارج المجموع، وذلك داخل ١٩٨١ لجنة على مستوى الجمهورية، على أن يؤدوا الامتحان فى المواد الأساسية بعد عيد الأضحى، وتحديدًا فى ٢٢ يونيو الجارى.

وتجهز الإدارات التعليمية اللجان الامتحانية، استعدادًا لتسليمها إلى رؤساء اللجان ورجال الشرطة، غدا، لإعدادها وتثبيت كاميرات المراقبة داخل الفصول، ووضع قوائم الطلاب أمام أبواب اللجان.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن عقد اجتماع بين قيادات الوزارة ورؤساء اللجان الامتحانية، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لتدريبهم على كيفية توزيع أوراق أسئلة الامتحانات، وإعادة جمعها من الطلاب بعد الإجابة عنها، وكيفية كتابة الطلاب بياناتهم، سواء على كراسة «البابل شيت» أو كراسة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وكذلك كيفية تفتيش الطلاب بالعصى الإلكترونية أمام اللجان قبل بدء الامتحان.

كما انتهت مديريات التربية والتعليم، بالتنسيق مع كنترولات الثانوية العامة، من تجهيز كُتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد خارج المجموع، لتوزيعها على الطلاب داخل اللجان.

وشدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المديريات، بضرورة التأكد من توافر أعداد كتيبات المفاهيم فى اللجان، وتطابقها مع أعداد الطلاب، والتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة عليها، وعدم إتلافها، وتسليمها للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مؤكدًا أنه لن يتم منح إخلاء طرف لرؤساء اللجان إلا إذا كانت أعداد الكتيبات كاملة.

كما شدد على المديريات التعليمية بضرورة استكمال المراجعات النهائية لطلبة وطالبات الثانوية العامة، حتى يستفيدوا منها قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، واتخاذ العديد من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، ما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن «الطلاب الذين يؤدون الامتحان هم أبناؤنا جميعًا»، موجهًا المديريات بتوجيه المراقبين بالتحلى بالمسئولية خلال سير الامتحانات، والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان، حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ونبه إلى رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب للاطلاع على المواد التى سيمتحن بها، خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب أى مشكلة يستطيع الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذى تسلمه.

وأشار إلى ضرورة التأكد من دخول الطلاب اللجان دون أى أجهزة إلكترونية «موبايل وسماعات وساعات سمارت وأجهزة إلكترونية»، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضًا بالهاتف المحمول، مع التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقًا، مشددًا كذلك على أهمية إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

ووجه وزير التعليم بضرورة التأكد من تسجيل الطالب بياناته على ورقة الإجابة «البابل شيت»، وكراسة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ونبه أيضًا إلى أهمية مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان، ورصد أى مخالفات فى حينها من خلال غرف العمليات،.