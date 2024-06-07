الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: جولة جديدة لـ بلينكن في الشرق الأوسط لوقف حرب غزة

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أنتوني بلينكن، سيسافر إلى مصر وإسرائيل والأردن وقطر الأسبوع المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية، أن زيارة بلينكن للمنطقة الأسبوع المقبل تستهدف مناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه بيان الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيؤكد خلال جولته بالمنطقة أهمية قبول حماس الاقتراح المطروح على الطاولة المتعلق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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