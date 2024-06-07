الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباريات الدوري

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة ١٥ دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهات الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.

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