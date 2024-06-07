يشارك فيه كبار النجوم.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والذي ينتظره الجمهور للخروج والدخول إلى السينما لمشاهدة عدد مختلف من الأفلام والذي يشارك فيه نخبة من ألمع النجوم والنجمات.

ويرصد "الدستور" القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى المبارك، في سياق السطور التالية



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

ويعود أسود الأرض من جديد من خلال الجزء الثالث من الفيلم السينمائي الشهير "ولاد رزق" والذي يرفع شعار "القاضية"، وتدور قصته في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق حول انفصال الأخوة الأربعة وابتعادهم عن حياة الجريمة، ليعود شبح من الماضي يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة من جديد حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، سيد رجب.

منى ممدوح، نسرين أمين، محمد لطفي، الملاكم البريطاني تايسون فيوري، أسماء جلال، كريم عبد العزيز، إياد نصار، تأليف صلاح الجهيني، إخراج شريف عرفة.

فيلم عصابة الماكس

ويشارك الفنان أحمد فهمي وذلك بفيلم "عصابة الماكس" والذي تدور قصته في إطار من الكوميديا والتشويق حول شخصية "المكسيكي" الذي يقوم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة ليجد نفسه متورط في عملية كبيرة ويضطر للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها لكنه يكتشف أنهم يورطونه ويهددون نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة "أوس أوس"، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم.

ضيوف الشرف كل من: أحمد السقا، حمدي الميرغني، كريم فهمي، هشام ماجد، محمد ثروت، محمد لطفي، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.



فيلم أهل الكهف

لاول مرة بعد عدد كبير من تأجيل فيلم أهل الكهف، يستقر صناع وأبطال الفيلم على خروجه للنور، ضمن أفلام عيد الأضحى 2024، وتدور قصته في إطار من الفانتازيا والخيال والإثارة حول ثلاث أشخاص يستيقظون من نومهم بعد مرور ثلاثة قرون من الزمن ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا.

أبطال فيلم أهل الكهف

خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد، بسنت شوقي، رشوان توفيق، جميل برسوم، أحمد بدير، صبري فوازـ مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم اللعب مع العيال

يشارك الفنان محمد عادل إمام ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "اللعب مع العيال"، وذلك بعد النجاح الأخير الذي حققه بفيلمه "أبو نسب" مع الفنانة ياسمين صبري، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول مدرس تاريخ ينقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو".

بيومي فؤاد، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.



فيلم جوازة توكسيك

فيلم "جوازة توكسيك" سيكون تجربة مختلفة وجديدة واستمرار لسلسة الأفلام الذي قدمها الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة ليلي علوي، للجمهور، وتدور قصة العمل حول شخصان يريدان الزواج وتتصادم العائلتين حين الاتفاق على الزواج؛ بسبب اختلاف العادات والتقاليد سويًا، ويحاولون ايقاق الزواج بكافة الطرق وستكون هذه الطرق بشكل كوميدي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكيسك عدد كبير من نجوم الفن من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس.

تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.