السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رونالدو يزينها.. قائمة منتخب البرتغال النهائية لـ«يورو 2024»

رونالدو
رونالدو

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة (برازيل أوروبا)، النهائية للمشاركة في نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

تستضيف ألمانيا منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

شهدت قائمة منتخب البرتغال، تواجد قائد الفريق كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، للمرة السادسة في مسيرته، إضافة لزميله بيبي مدافع فريق بورتو البرتغالي.

قائمة منتخب البرتغال لـ«يورو 2024»

حراس المرمى: ديوجو كوستا، خوسي سا، روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيبي، أنطونيو سيلفا، جونسالو إيناسيو، روبين دياز، ديوجو دالوت، جواو كانسيلو، نيلسون سيميدو، دانيلو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو بالينيا، روبين نيفيز، برونو فرينانديز، فيتينها، ماتيوس نونيز، جواو نيفيز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافاييل لياو، بيرناردو سيلفا، جونسالو راموس، فرانسيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو، ديوجو جوتا.

ويتواجد منتخب البرتغال على رأس المجموعة السادسة في يورو 2024 رفقة منتخبات تركيا، جورجيا وجمهورية التشيك.

 

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