الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تحاصر القرية السويدية والاشتباكات مستمرة في رفح

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار عمليات القصفة الإسرائيلي واستمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وأضاف "أبو كويك"، خلال مداخلة لفقرة "الحرب على غزة" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على محور صلاح الدين ووصول الأليات الإسرائيلية إلى أقصى الجنوب الغربي لقطاع غزة وتحديدا عند شارع الرشيد وتمكنها من إطلاق النار باتجاه ما يعرف بـ"دوار العلم" التي باتت منطقة عسكرية شبه مغلقة بفعل السيطرة الإسرائيلية.

ونوه، أن هناك منطقة تسمى "القرية السويدية" هذه المنطقة لم يطلب من قاطنيها النزوح أو المغادرة من قبل جيش الاحتلال وفوجئ بوصول الآليات إلى هناك وهم الآن محاصرون وتصل نداءات استغاثة لطواقم الدفاع المدني من أجل إجلائهم وحينما توجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى هناك فؤجئت بإطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية الموجودة هناك.

كما سمع أصوات انفجارات تدوي بشكل كبير وسط مدينة رفح والاشتباكات تدور في منطقة "دوار العودة "، إضافة إلى الغارات العنيفة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنطقة الشرقية من مدينة رفح. 

مراسل القاهرة الاخبارية غزة الآليات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية الحرب على غزة

مواد متعلقة

تقارير إسرائيلية: جوتيريش أبلغ بعثتنا الأممية بإدراج إسرائيل على قائمة قتلة الأطفال

السيطرة على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024.. وبوتين: لسنا بحاجة لتجارب نووية

حملة مناهضة الاحتلال لـ"القاهرة الإخبارية": 70٪ من أسلحة إسرائيل أمريكية

استهدفت مبانى ومراكز الإيواء.. "أونروا" تطالب بتحقيق أممى فى الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بخان يونس

القيادة المركزية الأمريكية: عودة رصيف المساعدات العائم بغزة للعمل

وزير التعليم الفلسطينى: الاحتلال استهدف أكثر من 100 عالم وأكاديمى

مراسل "إكسترا نيوز": التحالف الوطنى بدأ اليوم حملة توزيع اللحوم حتى عيد الأضحى

الأكثر قراءة

رسميا.. إدراج إسرائيل بـ«قائمة العار» الدولية

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

"الزراعة" تكشف حقيقة نجاح تجارب زراعة البن فى مصر

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها