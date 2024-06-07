الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رامي عاشور: تل أبيب تعيش أسوأ حالات التراجع في علاقاتها الدولية

الدكتور رامي عاشور
الدكتور رامي عاشور

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري برفض تهجير أهالي قطاع غزة، ساعد في الضغط على إسرائيل، موضحًا أن تل أبيب الآن، تعيش حالة من أصعب علاقاتها الدولية نتيجة استمرار الخلافات ما بين إسرائيل وأكثر من طرف منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، الطرف الأول هو البيت الأبيض، أما الطرف الثاني هو تراجع الدعم الغربي نسبيًا إلي إسرائيل بسبب تصاعد المطالب بوقف الحرب، فضلًا عن زيادة عدد الدول التي تتجه إلي الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد، أن ما تقوم به مصر من إرسال المساعدات إنعكاس لترسيخ القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى على الحرب ومصالح العدوان، موضحا أنه فى القانون الدولى الإنسانى يعتبر أن إرسال المساعدات وتأمين المدنيين واجب على الطرف المعتدى.

وأوضح “عاشور” أنه على إسرائيل تأمين وصول المساعدات الإنسانية المصرية للأشقاء فى غزة، بحكم أن إسرائيل هو الجانب المعتدى.

غزة تل أبيب إسرائيل

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