الليلة.. محمد الباز يحاور فريد زهران حول شهادته عن ثورة 30 يونيو

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في لقاء خاص ببرنامج “الشاهد” الذي يذاع على فضائية “إكسترا نيوز”.

ويدلي فريد زهران بشهادته عن ثورة 30 يونيو، تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، وكيف استطاعت ثورة 30 يونيو إنقاذ مصر والمصريين، في تمام الساعة 11 مساءً.

ويوثق “الباز” في الموسم السابع من برنامج “الشاهد” شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجالا حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.