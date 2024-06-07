السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. محمد الباز يحاور فريد زهران حول شهادته عن ثورة 30 يونيو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز و فريد زهران

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في لقاء خاص ببرنامج “الشاهد” الذي يذاع على فضائية “إكسترا نيوز”.

ويدلي فريد زهران بشهادته عن ثورة 30 يونيو، تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، وكيف استطاعت ثورة 30 يونيو إنقاذ مصر والمصريين، في تمام الساعة 11 مساءً.

ويوثق “الباز” في الموسم السابع من برنامج “الشاهد” شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجالا حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران محمد الباز

مواد متعلقة

طارق الخولى لـ"الشاهد": الإخوان كانت لديهم خطة فى 28 يناير بسرقة الثورة

الخولى لـ"الشاهد": "الإخوان" طلبوا الانضمام لاجتماعات القوى المدنية قبل 2011

الخولى لـ"الشاهد": أسامة ياسين هددنا إما تنفيذ طلبات الإخوان أو القضاء على الحركات الشبابية

الخولى لـ "الشاهد": الإخوان اشتروا فيلا بعد فوز "مرسى" أمام الداخلية

طارق الخولى لـ "الشاهد": الإخوان فصيل ضال بلا عقيدة أو انتماء

أستاذ علاقات دولية: اليهودى المتدين فى إسرائيل ضد ما تفعله حكومة نتنياهو

السعيد: مصر أجرت اتصالات مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أستاذ علوم سياسية: القاهرة تتحرك فى مسارات متعددة لدعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام