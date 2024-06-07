الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مي القاضي: فيه ستات كتير بتخون و"صيد العقارب" له حتة في قلبي

الفنانة مي القاضي
الفنانة مي القاضي

حلت الفنانة مي القاضي ضيفة على برنامج الستات والذي يقدمه كلًا من الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة النهار، وكشفت مي القاضي عن تفاصيل أدوارها رمضان الماضي في صيد العقارب ورحيل.

وتحدثت مي القاضي عن تفاصيل أدوارها في مسلسل "صيد العقارب" ومسلسل "رحيل"، وقالت: "في ستات كتير بتخون بس في رحيل أنا مكنتش خاينة، في رحيل هي اتظلمت جامد فقررت تاخد حقها وإنها مش هتبقى ضعيفة وهتاخد حقها غصب عن أي حد".

وعن توقيت اختيارها للأدوار، قالت كاشفة: صيد العقارب كان الأول وبعد رحيل"، موضحة: "الدورين كانوا مختلفين جدًا عن بعض، بحب جدًا صيد العقارب وليه حتة في قلبي لوحده وبحب كواليسه".

وتابعت: "رحيل بحب الدور لإنه كان دور في دراما تقيلة، كانت بنت شعبية ودة بعيد عني شوية فبيبقى تحدي أكتر وده بيخرج من الممثل أحلى".

وكشفت مي القاضي عن سبب حبها لكواليس مسلسل صيد العقارب، قائلة: "الأجواء كانت حلوة وهي حاجة مالهاش أسباب كانت أحلى كواليس صيد العقارب"، مضيفة: "غادة عبد الرازق ممثلة قوية جدًا، وبيبقى فيه ممثلات أقوياء بس بتبقى اهتماماتهم باللبس وبالفاشون مش قد غادة عبد الرازق فأنا بحب التركيبة بتاعتها هي فيها كل حاجة".

وعن طبيعة شخصيتها، أوضحت: "لحد السنة اللي فاتت كنت خجولة الا قدام الكاميرا ده بالنسبالي المساحة اللي باخد فيها راحتي وأنا بعمل شخصية حد تاني، وحاسة إني اتغيرت".

وعن سهولة العمل في الوسط الفني، أوضحت: "لا مش سهل شغلنا مش سهل خالص كل خطوة اللي بعدها أصعب دايمًا، بدايتي كانت سهلة لكن المشوار مكنش سهل، ولازم طول الوقت أشتغل على نفسي".

 

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