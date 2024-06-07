السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسوان تسجل أعلى درجة حرارة عالميًا.. والأهالى يلتزمون المنازل

أسوان
أسوان

سجلت محافظة أسوان أعلى درجة حرارة على مستوى محافظات الجمهورية وعالميًا التى بلغت 49.6 درجة فى الظل، حيث سادت الأجواء الحارة جميع مناطق المحافظة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى سجلت فيها درجة الحرارة ارتفاعا كبيرا تزامنًا مع حلول فصل الصيف فى محافظة أسوان.

ارتفاع درجة حرارة الطقس في أسوان 

ولجأ العديد من أهالي أسوان لعدم الخروج من المنزل تزامنًا مع فترة النهار تجنبًا لارتفاع درجة حرارة الطقس، حيث شهد شارع كورنيش النيل وسط المدينة أجواء حارة وخالية من المواطنين نهائيًا.

كما شهدت الشوارع الداخلية في مدينة أسوان عدم خروج الأهالي إلا عدد بسيط منهم لقضاء احتياجاتهم اليومية.  

نصائح الأطباء لتجنب حدوث ضربات الشمس تزامنًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس 

 

جدير بالذكر أنه نصح العديد من الأطباء بضرورة تجنب الأهالي لأشعة الشمس المباشرة لحماية أنفسهم من الإصابة بضربات الشمس تزامنًا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس. 

كما نصح العديد من الاطباء بارتداء الملابس التي يغلب عليها الألوان الزاهية التي تعكس أشعة الشمس من عليهم، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على نسبة المياه في الجسم ولتجنب الجفاف. 

كما نصح الأطباء الأهالي عند النزول تحت أشعة الشمس الحارة بضرورة ارتداء القباعات التي تمنع تحمي الرأس من أشعة الشمس الحارة، وأن عند الارتفاع الكبير فى درجة حرارة الطقس ينصح النزول فى حالة الضرورة فقط. 

أسوان درجة حرارة الطقس الأجواء الحارة اعلي درجة حراة الشوارع خالية

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