الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في الدورة الرباعية.. الترسانة يكتسح سبورتنج وحرس الحدود يكتفى بهدف

الترسانة
الترسانة

اكتسح فريق الترسانة نظيره سبورتنج، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، على ستاد حسن الشاذلي بميت عقبة، في الجولة الثالثة من الدورة الرباعية المؤهلة للصعود إلى دوري الممتاز (دوري الأضواء والشهرة) الموسم المقبل (نسخة 2024/2025).

افتتح التسجيل أولا للشواكيش الليبيري أوجستين أوتو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ85، يضيف ميدو شلاطة ثاني أهداف الشواكيش، عقب تسديدة أرضية من مجهود فردي للاعب.

وفي الدقيقة الـ90+2، يؤكد شلاطة تفوق الشواكيش، بهدف ثالث والثاني له بصفة شخصية، من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده لـ4 نقاط، يأتي به في المركز الثاني من الدورة الرباعية، أما سبورتنج يتوقف رصيده عند 4 نقاط أيضا.

حرس الحدود يتفوق على منتخب السويس

وفي السياق ذاته، اكتفى حرس الحدود بهدف نظيف، في شباك منتخب السويس، على ستاد المكس بالإسكندرية.

سجل هدف الفريق العسكري الوحيد والمباراة إسلام سمير، في الدقيقة الـ16، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة حافظ حرس الحدود، على صدارة الدورة الرباعية برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب السويس عند نقطة يتيمة، يبتعد به أبناء محافظة الغريب بشكل كبير عن المنافسة على خطف تذكرة العودة مجددا إلى دوري الأضواء والشهرة.

أول فرصة في المباراة كانت لمنتخب السويس، في الدقيقة السادسة عندما انفرد محمد عطية وسدد كرة قوية أبعدها كريم عماد حارس لحدود إلى ركنية، وفي الدقيقة 13 تلقى محمد عطية كرة عرضية وسددها برأسه بعيدا عن القائم الأيسر.

من أول هجمة خطيرة لحرس الحدود في الدقيقة 16، مرر خالد سامي كرة عرضية سددها إسلام سمير برأسه ولمست يد الحارس محمد عبد المنعم وسكنت الشباك لتعلن عن هدف التقدم لحرس الحدود.

بعد الهدف دانت السيطرة لحرس الحدود، وفي الدقيقة 25 خطف حامد الجابري الكرة من لاعب السويس داخل منطقة الجزاء ومررها إلى جلال الشرقاوي، الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا تدخل الحارس محمد عبد المنعم.

في الدقيقة 28 لاحت فرصة التعادل لمنتخب السويس، عندما تلقى محمد عاطف كرة عرضية وسددها بلعبة مزدوجة أمامية أبعدها الحارس كريم عماد ببراعة وشتتها الدفاع.

في الدقيقة 40 تباطىء مدافع السويس في إبعاد الكرة فخطفها حامد الجابري وسددها قوية، ارتدت من القائم الأيمن واحتسب الحكم طارق مجدي خمس دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف نظيف.

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