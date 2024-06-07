الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رئيس البعثة الطبية: 23 عيادة لخدمة الحجاج المصريين في مكة والمدينة

الدكتور عمرو رشيد
الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف

أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين، آخر تطورات حالة الحجاج .

وقال “رشيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، إن الحالة الصحية لكافة الحجاج مطمئنة، ولا يوجد أى حالات خطيرة، فيتم التعامل مع الحالات فى العيادات التى تم تجهيزها فى مكة والمدينة المنورة وبلغ عددهم 23 عيادة.

وذكر أن بعض الحالات يتم تحويلها إلى المستشفيات بمعاونة الصحة السعودية، وكلها حالات مستقرة وبسيطة، ومعظمها تم خروجها وعودتها لأماكن إقامتها لأداء المناسك والمشاعر.

ولفت إلى أن الصحة السعودية أثنت على أداء البعثة المصرية، وتم دعوتها لحضور المناسبة الأسبوع المقبل ليكون للبعثة المصرية الحديث فى هذا الحدق نيابة عن كافة البعثات، مؤكدا أن الأجواء روحانية، مطالبا تجنب التعرض لأشعة الشمس ويتم تناول السوائل والمياه بكميات عالية واصطحاب الشمسيات، وأن الحالات المصابة بمرض السكر والقدم السكرى يتم الحرص على ألا يسير مسافات طويلة، وتجنب الأسطح ذات درجات حرارة عالية.   

عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين DMC الصحة السعودية

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