الآن.. قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

يترقب عشاق ومحبين الأفلام السينمائية المصرية، بالتزامن مع قرب العيد الكبير معرفة قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024 عبر جوجل، حيث أن تشهد دور العرض السينمائي منافسة تكون قوية بين نجوم الفن، وذلك عقب النجاح الكبير التي حققته الأفلام في عيد الفطر المبارك 2024.

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

حيث يتميز موسم الأفلام في عيد الأضحى لعام 2024، بتقديم مجموعة من الأفلام المختلفة ما بين الكوميديا والدراما والأكشن، والتي سوف تُعرض على شاشات العرض السينمائية وستناسب كافة الأذواق.

وينشر «الدستور» في هذا التقرير قائمة أفلام عيد الأضحى 2024.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024

فيلم عصابة المكس

يشارك النجم أحمد فهمي بموسم عيد الأضحى 2024 بفيلم «عصابة المكس»، وسيجسد عبره شخصية زعيم عصابة يُدعى المكسيكي، التي ظهر بها بأحداث فيلم «كازابلانكا».

ويضم فيلم «عصابة المكس»، وذلك كلاًّ من: أحمد فهمي، روبي، النجم أحمد السقا، محمد أسامة «أوس أوس»، النجمة لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، ويكون الفيلم من إخراج حسام سليمان.

فيلم الجواهرجي

وبينما ينافس الفنان محمد هنيدي في موسم أفلام عيد الأضحى في عام 2024 بفيلم «الجواهرجي»، الذي وسيشهد عودته مرة أخرى وسيكون للتعاون مع الفنانة منى زكي، عقب ابتعاد دام لمدة تكون 25 عامًا، من آخر تعاون سينمائي يكون بينهما في «صعيدي بالجامعة الأمريكية.

ويشارك في بطولة هذا الفيلم: الفنان محمد هنيدي، منى زكي، المبدع أحمد السعدني، النجمة لبلبة، تارا عماد، الفنان عارفة عبد الرسول، والفيلم يكون من تأليف عمر طاهر، وإخراج المبدع إسلام خيري.

فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم «ولاد رزق 3- القاضية» عن انفصال الأشقاء الثلاثة، ولكن تكون الأزمات والمشاكل أجبرتهم للعودة مرة أخرى وممارسة حياة الجريمة والسرقة، لكي يدخلوا بأزمات كبيرة سيحاولون الخروج منها، ويشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين، ومنهم: أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، آسر ياسين.

فيلم اللعب مع العيال

يشارك الفنان محمد عادل إمام ببطولة فيلم «اللعب مع العيال»، التي ستدور أحداثه تحت إطار كوميدي، ويشارك بجانبه بالبطولة كلٌّ من: أسماء جلال، مصطفى غريب، الفنان باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن (ويزو)، وعدد كبير من كافة ضيوف الشرف، إخراج المبدع شريف عرفة.