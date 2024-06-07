نتنياهو يُهدد بحل مجلس الحرب الإسرائيلى.. أستاذ علوم سياسية يوضح التبعات

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تباينا وتجاذبا داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ خلال الأيام الأخيرة، بتوجيه النواب اتهامات مباشرة بتجاوز صلاحياتهم ومهامهم، وما بين تهديد رئيس الوزاء الإسرائيلي بينامين نتنياهو بحل المجلس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية إكسترا نيوز، هذا التهديد قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، في هذا التوقيت وسط استمرار العمليات العسكرية، داخل قطاع غزة، لافتًا أن تهديد عضو مجلس الحرب رئيس الأركان السابق، يشير إلى واقع يجري في إسرائيل الآن إلى احتمالات الذاهب إلى قرار بحل المجلس، وأيضًا الدخول في منازعات وتفكك في الحكومة الإسرائيلية.

وعن الجهود المصرية، أكد طارق فهمى، أن مصر لها جهد فى دعوة الفصائل الفلسطينية والمشاركة فى الحوار ومصر تضع الأمور فى إطارها بالنسبة للترتيبات الفلسطينية، قائلا: "عين القاهرة على كل التطورات والمسارات وتحرك مصر شامل ومدروس ومخطط له بصورة جيدة ومتابعة دقيقة"، مشددًا على أن مصر تقدم رؤية شاملة والجميع يتحدث عن إجراءات منقوصة ومؤقتة، ولكن مصر لها رؤية شاملة.