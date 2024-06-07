الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعوة لمقاطعة مؤتمر نزع السلاح الدولى بسبب إسرائيل.. أيمن عقيل يكشف التفاصيل

غزة
غزة

كشف أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، عن جهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك حملة لمقاطعة المؤتمر الدولي لنزع السلاح بسبب رئاسة إسرائيل له، موضحًا أن إسرائيل تستخدم المؤتمر لتبيض صورتها أمام العالم.

وأشار إلى أن مؤسسة ماعت دعت لذلك أثناء مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان في جينيف لأن هناك ازدواجا في المعايير في التعامل مع القانون الدولي، بسبب دعم أمريكا لإسرائيل بالسلاح.

وأوضح أن الحملة ليست مجرد توقيعات علي الأوراق وانما إصدارات وأوراق عمل ومحاضر جلسات وفيديوهات تثبت وتؤكد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

دينا عصمت ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل الخبير الحقوقي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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