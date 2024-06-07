السبت 08 يونيو 2024
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القرش: ضخ كميات إضافية من اللحوم بمنافذ "الزراعة" لضبط الأسعار

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل إعلان الوزارة حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحي.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك اهتماما كبيرا بإتاحة الفرصة للراغبين باستيراد كميات من الخارج، وتم الموافقة على استيراد أكثر من 154 ألف رأس تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب.

وأضاف محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من خلال المنافذ السبعة للوزارة يتم ضخ كميات إضافية وتوفير مزيد من العرض للحوم ومنتجاتها لتلبية احتياجات المواطنين لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

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