التشغيل خلال أيام.. الجيش الأمريكي يُعلن إعادة ربط الرصيف العائم في غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أنه تم إعادة ربط قسم رئيسي من الرصيف البحري الذي بناه الجيش الأمريكي والمصمم لنقل المساعدات إلى غزة عن طريق القوارب بشاطئ القطاع بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف، وستبدأ المساعدات في التدفق قريبًا.

وتمت إعادة بناء الجزء الذي يتصل بالشاطئ - الجسر - بعد حوالي أسبوعين من تعرضه لعواصف شديدة وأوقفت طريق التسليم فجأة.

ومن المتوقع أن تبدأ المساعدات الإنسانية بالتحرك إلى غزة عبر الطريق البحري في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وانهار جزء كبير من الجسر في 25 مايو عندما ضربت الرياح العاتية وأعالي البحار المنطقة، وجنحت أربع سفن تابعة للجيش الأمريكي تعمل هناك، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الخدمة، بما في ذلك واحد لا يزال في حالة حرجة.

كما أدى سوء الأحوال الجوية في وقت سابق إلى تباطؤ تسليم أجزاء من الرصيف وأفراد عسكريين أمريكيين من فرجينيا إلى المنطقة. وبسبب الأضرار التي لحقت بالجسر بسبب العاصفة، تم فصل أجزاء كبيرة منه ونقلها إلى أشدود، وهي مدينة ساحلية في إسرائيل، لإصلاحها.

غزة تواجه الهجمات الإسرائيلية من البر والبحر والجو

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل في شن هجماتها على غزة برًا وبحرًا وجوًا؛ حيث قصفت القوات الإسرائيلية مخيما للاجئين في غزة، اليوم الجمعة، بعد غارة دامية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة هناك، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، إن 37 شخصا على الأقل استشهدوا في الغارة الإسرائيلية، الخميس، على المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم النصيرات.