الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

كيف تحافظ على برودة جسمك في ظل الموجة الصيفية الحارة؟

الطقس
الطقس

أصبحت موجات الحر وفترات الحرارة الشديدة في الوقت الحالي أكثر شيوعًا، ويمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على العديد من مجالات حياتك بطرق مختلفة، بدءًا من صحتك وحتى أنشطتك اليومية. لذا يمكنك معرفة كيفية الحفاظ على برودة جسمك، وكيفية الاعتناء بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الطقس الحار، وطرق البقاء باردًا ومنتعشًا خلال الطقس السيء.

كيف تحافظ على برودة جسمك في أيام الصيف الحار؟

عندما يصل الطقس الحار، اتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامتك وتقليل التأثير على صحتك، لذلك يجب عليك اتخاذ بعض الإجراءات والتي يأتي أبرزها على النحو التالي:

- ابتعد عن الحرارة خلال ساعات الذروة الأكثر حرارة في اليوم، وهذا عادة ما يكون بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، وإذا لم تتمكن من تجنب ذلك، خذ فترات راحة في الظل.

- حافظ على نفسك مغطى ومحميًا عند الخروج في الشمس.

- احمي عينيك باستخدام النظارات الشمسية وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة. تجنب النظر مباشرة إلى الشمس لتجنب الضرر الدائم.

- حافظ على رطوبة جسمك - ستحتاج إلى كمية أكبر من الماء أكثر من المعتاد أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

- التزم بالأطعمة والمشروبات الباردة.

- قم بتبريد نفسك عن طريق الاستحمام بالماء البارد أو غسل وجهك.

- ابحث عن ضربة الشمس والإرهاق الحراري. تأكد من أنك تعرف العلامات وما يجب عليك فعله في حالات الطوارئ. 

- قم فقط بالرحلات الضرورية، وتجنب ذروة حركة المرور والساعات الأكثر حرارة في اليوم.

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علامات وأعراض الإنهاك الحراري

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يعاني من الإنهاك الحراري، فقد تظهر عليه العلامات أو الأعراض التالية:

  • الدوار أو الخلط والشكوى من الصداع أو التشنجات.
  • التعرق، مع برودة الجلد عند اللمس.
  • أكثر شحوبًا من المعتاد - اعتمادًا على لون بشرتك، قد يعني ذلك أن بشرتك تبدو رمادية أو رمادية أو أكثر اصفرارًا. قد يكون من الأسهل ملاحظة هذا التغير في اللون على راحتي اليدين أو الأظافر أو العينين أو اللثة أو اللسان، مع الشعور بالغثيان، مع سرعة التنفس ومعدل ضربات القلب.
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