لحل مشكلتك.. كيف تقدم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة حالات لاستقبال شكاوى المشتركين من المواطنين ووضع مجموعة من الخطوات لكي يتم حل مشكلة المتقدم بالشكوى وهي:

1- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.

3- على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• وإحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

ووفق الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فهو يوفر 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدينة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 1811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]



5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).