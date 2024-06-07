إصابة مزارع بطلق نارى أثناء وجوده فى أرضه بأسوان

أصيب مزارع بطلق نارى من شخص مجهول، أثناء وجوده في أرضه بقرية 7 قبلي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة مباحث كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا من مستشفي كوم أمبو يفيد باستقبال مزارع مصابا بطلق ناري في الكتف، من مجهول ولأسباب غامضة أيضًا.

على الفور انتقلت قوة من المباحث للمستشفي وتبين أن المزارع "م.ف"، ٣٣سنة، مصاب بطلق نارية في الكتف، وتم تحويله لمستشفي أسوان الجامعي لاستخراج الرصاصة وتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.