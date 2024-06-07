صاحبة رسالة نبيلة.. "المحامين" تتضامن مع قصواء الخلالى

أعلن المستشار عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تقدمه بمذكرة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ضد ممارسات اللوبى الأمريكى الصهيوني على الإعلام المصري، لتكون على طاولة الاجتماع القادم لاتحاد المحامين العرب - المكتب الدائم.

واستنكر هريدي ما تتعرض له الإعلامية قصواء الخلالي من استهداف وإرهاب من جانب جماعات الضغط الأمريكي الداعمة لإسرائيل، وذلك بعد أن تصدت لهم من خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه على قناة "CBC" لكشف أكاذيب إسرائيل والدعم اللامحدود الذى تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن المستشار عمر هريدي رفضه الكامل لكل أشكال التحريض على الإعلامية قصواء الخلالي، والاعلام المصرى والعربى، موضحا أن الخلالي سعت لكشف ممارسات إسرائيل، وهو ما أدى إلى ررهاب مراكز القوى الإعلاميين والصحفيين لإسكات اصواتهم الرافضة لممارسات إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الاعزل وتهجير أصحاب الأرض.

كما أعلن تقدمه من خلال النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب كل الدعم القانوني فى الداخل والخارج لمؤازرة الإعلامية قصواء الخلالي، وكل فريق الإعلام والصحافة المصرية والعربية فى سبيل أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة.