"مصايف الإسكندرية" تكشف حقيقة نشوب مشاجرة على أحد شواطئها

كشف الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نشوب مشاجرة بالشوم والأسلحة بين عدد من المصطافين على أحد شواطئ الإسكندرية.

وقال رئيس مصايف الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشاجرة كانت بين 4 من الشباب، ولم يكن هناك أي أسلحة أو شوم كما تم تداوله، وتم التدخل على الفور من إدارة الشاطئ والتحفظ على الشباب، وإخطار الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشاد "عبد الرازق" بسرعة التدخل الفوري من إدارة الشاطئ، والذي أدى إلى عدم تفاقم الأمر وحله على الفور، مؤكدًا أيضا على دور الإعلام في التواصل الفوري وإظهار الحقيقة من المسئولين ومصدر المعلومات.

وفي سياق آخر؛ شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المصطافين بين أهالي المحافظة والزائرين من جميع المحافظات؛ للاستمتاع بأجواء عروس المتوسط، وهربًا من ارتفاع درجات الحرارة لبحر الإسكندرية.

وتزايد التوافد على الشواطئ في العطلة الأسبوعية، حيث ارتفعت نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية مع استقبال رحلات اليوم الواحد، التي تستقبلها المكينة خلال يومي الجمعة والسبت وذلك بالتزامن مع استقرار حالة البحر ورفع الريات الخضراء على كل الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استعداد جميع شواطئ المحافظة، التي يبلغ عددها 52 شاطئًا بين مجانية وعامة ومميزة وسياحية، بالإضافة لثلاث مناطق بشاطئ النخيل، لاستقبال المصطافين من أبناء المحافظة والزائرين، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تفتح ذراعيها للجميع وترحب بكل الزائرين.

وأكد أن أسعار جميع شواطئ الإسكندرية لن تتغير، والتي تبدأ من 5 جنيهات للشواطئ العامة وحتى 25 جنيهًا للشواطئ السياحية فقط شاملة كل الخدمات على الشاطئ مجانًا دون أي رسوم إضافية.

