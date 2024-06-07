السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعدام 84 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 97 محضرًا فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرَّحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، شنَّت إدارة مراقبة الأغذية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

تفاصيل الحملة 

وأشارت إلى أن تلك الحملات المتتابعة على الأسواق والمحلات التجارية بالمرور على ٨٨ منشأة غذائية تشمل مجازر، منافذ بيع اللحوم والمجمدات، محال البقالة والمطاعم وتم سحب ١٨ عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن إعدام ٨٤ كيلو من السلع منتهية الصلاحية، وتحرير إجمالى ٩٧ محضر مخالفات وتنقسم إلى ٤٤ محضر جنحة صحية طبقًا لقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧، و٥٣ محضر نظافة طبقًا لقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧، وتوصية بالغلق لعدد ٩ منشآت لعدم وجود رخصة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفات التي تم رصدها وعدم وجود الاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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