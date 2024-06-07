انضمام جامعة العلمين الدولية إلى تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2024

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية انضمام الجامعات المصرية إلى التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأبحاث العلمية قابلة للتطبيق ويكون لها عائد على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، انضمت جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، رسميًا لتصنيف التأثير لمؤسسات تايمز للتعليم العالي لعام 2024، لتكون واحدة من أحدث الجامعات في العالم التي يتم إدراجها في هذا التصنيف، على أن تُعلن النتائج كاملة في 12 يونيو القادم.

وأوضح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن تصنيف التأثير THE يعتمد على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة من خلال فلسفة الاستدامة التي تشمل ضمان حقوق ورفاهية الجميع على كوكب صحي ومُزدهر من خلال تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة لعام 2030.

وتعد الاستدامة ركيزة إستراتيجية لجامعة العلمين الدولية والتي تعمل على إقامة شراكات للتواصل والتعاون وبناء القدرات مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.

ويعُد إدراج الجامعة في هذا التصنيف بمثابة شهادة على التزام جامعة العلمين الدولية بالتنمية المُستدامة داخل وخارج الحرم الجامعي.

ويضم تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي هذا العام 2152 جامعة من 125 دولة، ويستخدم التصنيف مؤشرات تمت معايرتها بعناية لتوفير مقارنة شاملة ومتوازنة عبر أربعة مجالات واسعة وهي البحث والتدريس والشراكات وإدارة الموارد.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، لمناقشة سُبل التوسع في برامج التعاون بين الجانبين، ومن بينها البرامج التي تقدمها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وزيادة فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي، ودعم التعاون بين جامعة برلين التقنية بالجونة والهيئة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.



فى مستهل الاجتماع، أكد الوزير حرص مصر على التعاون العلمي مع ألمانيا، مُشيدًا بتاريخ العلاقات المتميزة التي جمعت بين البلدين وكان من ثمارها العديد من المؤسسات التعليمية والبرامج الدراسية وبروتوكولات التعاون الناجحة فى مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.