السبت 08 يونيو 2024
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تعرف على 13 موقعا لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المواقع التي ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق ايجابتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا.

 

  • أماكن تلقي التظلمات

وأكد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعا، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي: مركز التطوير التكنولوجي بديوان إدارة الرياض، وقاعة الإجتماعات الكبرى بادارة بلطيم، وقاعة المراحل التعليمية بالدور الأرضي، بديوان إدارة مطوبس،و مكتب شئون الطلبة بديوان إدارة برج البرلس، وقاعة الإجتماعات بديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، ومدرسة الوحدة العربية الإبتدائية، بإدارة شرق كفر الشيخ، ومكتب شئون الطلبة بديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ونقابة المعلمين بدسوق، إدارة دسوق، وقسم الإرشيف بيدوان عام إدارة الحامول الجديدة،، ومدرسة أحمد عبدالغزيز الإبتدائية، بالإدارة التعليمية ببيلا.

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداء من بعد غد الأحد، الموافق 9 يونيو الجاري، لمدة 15 يوما، يتخللها أيام الجمعة والسبت وإجازة عيد الأضحى، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الاوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، قد أعلنت عن فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بدءًا من صباح الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو  2024، وتنتهي 30 يونيو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بدءًا من صباح الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي يوم 30 يونيو 2024، ماعدا أيام الجمعة والسبت، وإجازة عيد الأضحى.

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