حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان فى طنطا

نشب، منذ قليل، حريق هائل بأحد مصانع الكتان بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بالغربية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إسعاف سعيًا للسيطرة على الحريق خشية امتداده للمنازل المجاورة للمصنع.

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز طنطا يفيد بنشوب حريق بمصنع للكتان بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.

كما انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة؛ للوقوف على آخر تطورات الأزمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بتشكيل لجنة من خبراء قسم الأدلة الجنائية للمعاينة مكان الحادث وبيان سبب الحريق.