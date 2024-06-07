"كتلة الحوار" تتضامن مع الإعلامية قصواء الخلالى

أكدت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، تضامنها مع الإعلاميه قصواء الخلالى، ضد حمله الاضطهاد المسعورة والممنهجة التي تتعرض لها من وسائل الإعلام الأمريكية.

وانتقدت الكتلة التعنت تجاه برنامجها في “المساء مع قصواء” وحجب البرنامج عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن ذلك يمثل امتدادا لمسلسل سقوط الأقنعة عن الأنظمة الأمريكية والغربية تجاه حرية التعبير وقمع كل ما يخالف اتجاهاتهم السياسية، فضلا عن إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي في إجراء يتسم بالشوفونية والعنصرية.

وتشير كتله الحوار إلى أن تزوير المقاطع الخاصة بالإعلامية وتحريفها هو تدليس واضطهاد يستخدم للتحريض ضدها وقلب الرأي العام العالمي بالكذب والتضليل.

وتحذر كتلة الحوار من أن تهديد إعلامية مصرية بالعنف والاعتداء هو معاداة للشعب المصري بالكامل ولن نتوقف عن مناصرتها والذود عن حرية الرأي والتعبير في مواجهة الصلف الصهيوني والمذابح والمجازر التي ترتكب في غزة تحت سمع وبصر كل دول العالم التي تدعي الحرية والعدل والمساواة.

واختتمت: “بأن الإعلام المصري وفي القلب منه الإعلامية قصواء الخلالي ومواقفهم المشرفة من الاعتداء الوحشي في غزة يلقى كل الدعم والمساندة من كتلة الحوار، فمصر الكبيرة لن تتنازل عن دورها التاريخي في مناصرة الحق الفلسطيني".