"جوميز" يُعلن تشكيل الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى الودية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة البنك الأهلي وديا، مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (دوري نايل)، الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي :

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر- عبدالرحمن علي – مصطفى الزناري – سيد عبدالله “نيمار”.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – أحمد عبدالرحيم ” إيشو”- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي.

برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء، اليوم، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل كامل في مباراة النصر الودية بالأمس، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل أرضية الملعب، بجانب تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإرهاق، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق

واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوفًا من تعرضهم للإجهاد.