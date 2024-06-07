مصطفى قمر يهنئ جميلة عوض وأحمد حافظ بحفل زفافهما

شارك النجم مصطفى قمر عبر حسابه الانستجرام صور وفيديوهات من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وعلق قائلا: “مبروك جميلة عوض وأحمد حافظ ربنا يسعدكوا وخلي بالك عليها يا أحمد دي بنت أخويا يعني بنتي وحبيبة قلبي لسة شايفها زي ما شفتها أول مرة وهي عندها سنتين ربنا يحفظكوا ومبروووك ياعدول يا أبو العروسة ومبروك راندة الجميلة مامة العروسة بحبكوا”.

https://www.instagram.com/p/C76zxoUC-Bb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

وأحيا النجم مصطفى قمر حفل زفافهما وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم قمر باقة من ألمع أغانيه التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة، ومن أبرزها “السود عيونه، حبيب، منايا، لسه حبايب”، وغيرها.