السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى قمر يهنئ جميلة عوض وأحمد حافظ بحفل زفافهما

مصطفى قمر
مصطفى قمر

شارك النجم مصطفى قمر عبر حسابه الانستجرام صور وفيديوهات من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ وعلق قائلا: “مبروك جميلة عوض وأحمد حافظ ربنا يسعدكوا وخلي بالك عليها يا أحمد دي بنت أخويا يعني بنتي وحبيبة قلبي لسة شايفها زي ما شفتها أول مرة وهي عندها سنتين ربنا يحفظكوا ومبروووك ياعدول يا أبو العروسة ومبروك راندة الجميلة مامة العروسة بحبكوا”.

https://www.instagram.com/p/C76zxoUC-Bb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

 

وأحيا النجم مصطفى قمر حفل زفافهما وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، وقدم قمر باقة من ألمع أغانيه التي أشعلت حماس الحضور، ونشرت أجواء من السعادة، ومن أبرزها “السود عيونه، حبيب، منايا، لسه حبايب”، وغيرها.

 

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جميلة عوض النجم مصطفى قمر مصطفى قمر مبروك جميلة عوض واحمد حافظ حفل زفاف جميلة عوض

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