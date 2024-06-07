“إكسترا نيوز”: أعداد غير مسبوقة من شاحنات المساعدات تتجه لمعبر كرم أبو سالم

قال عوض الغنام مراسل “إكسترا نيوز”، إنه لم ير مثل هذه الأعداد من الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات منذ فترة.

وأضاف في مداخلة على الهواء مباشرة، للكشف عن آخر تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح، أن هناك كما كبيرا من المساعدات الإنسانية أمام البوابة الرئيسية لميناء رفح البرى، تستعد للانتقال باتجاه معبر كرم أبو سالم، لافتا إلى أن اليوم يمر شهر على احتلال المعبر من الجانب الفلسطينى، وعلى إثر ذلك قامت مصر بإغلاقه فى ليلة السابع من مايو الشهر الماضى.

ولفت الغنام إلى أن أغلب هذه المساعدات مصرية تبرعت بها الدولة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدنى أو رجال الأعمال المصريون، وهى تستعد للدخول للجانب الآخر.

وأوضح مراسل القناة أن العمليات العسكرية متواصلة بمدن ومخيمات وسط قطاع غزة، وبدءا من اليوم فإن الأمم المتحدة وضعت إسرائيل فى اللائحة السوداء لقتل الأطفال، وحاولت إسرائيل خلال الفترة الأخيرة أن تحيد الأمم المتحدة عن هذا القرار ولكن فشلت، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة تشغيل الرصيف البحرى الأمريكى مرة أخرى.