أمين "مستقبل وطن" ببنى سويف يترأس الاجتماع التنظيمى لأمانة الحزب

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف بقيادة النائب حسام العمدة، الاجتماع التنظيمي الشهري، لتقييم ما جرى تنفيذه، خلال الفترة الماضية، من اجتماعات وفعاليات، واستعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم في الحزب، والنائب طه أبو الناظر الأمين المساعد، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة في المحافظة.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، إلى ضرورة أن تتضمن خطة عمل المرحلة المقبلة عددًا من الفعاليات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع الهيئة البرلمانية.

وأكد النائب حسام العمدة، خلال الاجتماع أن حل مشاكل المواطنين وتخفيف العبء عنهم على رأس أولويات الحزب، وذلك من خلال مكاتب لخدمة المواطنين بالأمانات، حيث يجرى استقبال المواطنين والاستماع إلى المقترحات والشكاوى وبحثها داخلها، ثم وضع تصور لحلها، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب في جميع المراكز، ورفعها إلى القيادات التنفيذية لحلها.

كما ناقش الاجتماع الموقف من تجديد العضويات، وفقًا لخطة التجديد التي ينفذها الحزب، مع رصد ذلك في كل الأمانات النوعية وأمانات المراكز والوحدات الحزبية.

استعرض الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم، ما جرى تنفيذه من اجتماعات وفعاليات خلال الفترة الماضية، كذلك الموقف من تجديد العضويات، كذلك خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

في سياق آخر، كرمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز ناصر ببني سويف، 4 طلاب من العشر الأوائل للشهادة الإعدادية من أبناء المركز على مستوى المحافظة، وذلك بمنحهم درع الحزب ومكأفاة مالية داخل منازلهم.

جاء ذلك بحضور محمود سيد يوسف، أمين الحزب بمركز ناصر، وجيه بدوى أمين التنظيم، ومحمود مسعود، الأمين المساعد للأمانة، وأيمن الكاشف أمين التعليم، وعدد من أعضاء هيئة مكتب امانة الحزب بمركز ناصر.

وقدم وفد حزب مستقبل وطن التهنئة إلى أسر الطلاب الأربعة، بمشاركة الدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، وسط حفاوة الاستقبال من أسرهم، وسط حالة من الفرحة.

بدأت الزيارة بمنزل الطالبة لُجينة محمد عمر، بقرية الرياض، والحاصلة على الترتيب السادس على مستوى المحافظة، ومحمد محمد عبد التواب بقرية الحمام، والحاصل على الترتيب السابع على مستوى المحافظة، ويوسف عماد صموئيل ببندر ناصر، والحاصل على الترتيب التاسع، وحبيبة عاطف سيد عبد العزيز، بقرية الزيتون والحاصلة على الترتيب العاشر على مستوى المحافظة.