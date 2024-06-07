التحقيق مع عاطل يستغل الفتيات فى الأعمال المنافية للآداب بسوهاج

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع قواد سوهاج لاتهامه باستغلال الفتيات فى الأعمال المنافية للآداب وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) باستغلال السيدات فى الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزته (5 هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.