السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للإصلاح وتقليل النفقات.. الكهرباء تقرر إنهاء عمل المستشارين داخل الشركات

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن صدور قرار من وزارة الكهرباء بإنهاء عمل المستشارين داخل الشركات خاصة أن هناك أكثر من 20 مستشار في الشركة القابضة لكهرباء مصر وحدها ويتخطلا إجمالي المستشارين داخل قطاع الكهرباء 45 مستشارا.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك بعض الشركات كانت تتعاقد مع مستشارين بغرض الترضية كون الزميل خرج على المعاش وهناك مستشارين مستمرين منذ 10 سنوات، وبلغ سن بعضهم أكثر من 75 سنة.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يهدف لإصلاح العمل داخل قطاع الكهرباء وتقليل النفقات  خاصة أن هؤلاء المستشارين يتقاضون مبالغ كبيرة  بدون تحقيق مردود يناسب تلك التكاليف.

وأكد المصدر أن هناك خطوات إصلاحية أخرى سوف تتم بعد اعتماد الميزانيات والتي ستتم بنهاية شهر يونيو، وصدور حركة تغييرات لبعض رؤساء شركات التوزيع، وتغييرات كبيرة لقادة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك حركة تغييرات كبيرة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققتها الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أبرز من تدرس الوزارة رحيله هو المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة، والذي قضى 13 عاما رئيسا للشركة القابضة وهو المسئول الأول عن اختيار قيادات الشركات.

وأشار المصدر إلى أن من ضمن الراحلين 3 أعضاء متفرغين هم نادية قطري العضو المتفرغ لشئون المالية والتمويل بالشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تجاوزت مدة عضويتها في مجلس إدارة الشركة القابضة أكثر من 10 سنوات ورغبة في ضخ دماء جديدة.

وتابع المصدر أن ثاني من تتم الإطاحة به من الأعضاء المتفرغين هو المهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشركات الإنتاج، وتم ترشيح عدد من الأسماء لشغل هذا المنصب، منهم المهندس محمد العبد رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والمهندس محمد مختار فهمي رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، كما تتم دراسة الإطاحة بالمهندس محمد عبدالمنعم الطبلاوي العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.

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