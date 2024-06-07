كيفية الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024

تزداد خلال الساعات الحالية، عملية البحث عن الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، خاصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، والذي عُقِد بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

التظلم على نتائج المسابقة

ومن المقرر أن يتيح الجهاز، اعتبارًا من غد السبت ولمدة أسبوعين، التظلم على نتائج المسابقة، على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضًا.

رابط الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من خلال هذا الرابط

خطوات الاستعلام عن بوابة الوظائف الحكومية

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

2- كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول، حيث يتم توفير الاسم وكلمة المرور لتأكيد هويتكم.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب "الباحث عن الوظيفة" بالإضافة إلى كود الوظيفة المرغوب التقدم إليها، ويجب التأكد من دقة كتابة الرقم القومي وكود الوظيفة لتجنب أي ارتباكات.

4- النقر على خيار البحث للتحقق من مواعيد الاختبارات المتاحة للوظيفة التي تم التقدم لها.

5- التأكيد عبر النقر على زر "تأكيد" لتأكيد حضور المستعلم في الاختبار.

وكان قد أعلن الجهاز منتصف شهر يناير 2024 عن مسابقة لتعيين 243 في وظيفة معاون خبير حسابي، ومعاون خبير زراعي، ومعاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة) ومعاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية)، ومعاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا)، ومعاون خبير هندسي تخصص (كهرباء)، ومعاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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