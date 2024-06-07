"صحة بنى سويف" تحرر 44 محضرا فى حملات على الأسواق بمركزي الواسطى والفشن

وجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، بتكثيف المرور علي المنشآت الغذائية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث كلفت الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالواسطى بعمل حمله على محلات بيع الأسماك والثلاجات والجزارين ببندر الواسطى.

وأسفرت الحملة والتى قامت بالمرور على 17 منشأة غذائية، بإعدام حوالى 33 كيلو أغذية تالفة، وسحب 3 عينات، بينهم اثنين لمنتجات لحوم وواحدة مطهية وتم إرسالهم للمعمل المشترك ببني سويف للتحليل، كما حررت الحملة 21 محضرًا جنحة صحية بينهم 13 محضرا للمخالفة للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و8 محضر للمخالفة للقرار الوزاري رقم 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادة صحية.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة ببني سويف بتكثيف الرقابة علي أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية بالفشن، قام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن بعمل حملة صحية علي المنشآت الغذائية لمحلات تداول الغذاء لمتابعة الأغذية المعروضة ومدي استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية وأسفرت الحملة بالمرور على 18 منشاة غذائية، حيث تم ضبط 15 علبة فول مدمس سادة منتهية الصلاحية، وضبط 25 كيس مقرمشات بالجبنه والجمبري، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة.

وقامت الحملة بسحب 4 عينات بينهم 2 لحوم ومنتجاتها، و2 كعك وبسكويت لإرسالها إلى المعمل المشترك ببني سويف للتأكد من مدي صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتحرير 23 محضرًا بواقع 11 محضرا للقرار 96 لسنة 1967 القانون 10 لسنة 1966 لعدم اتباع اشتراطات النظافه الصحية.

وحررت الحملة 13 محضرا للمخالفة للقرار 97 لسنة 1967 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 القانون 10 لسنة 1966، ورصد 3 منشأت بدون ترخيص مخالفين القانون 154 لسنة 2019 بها وتم إخطار الوحدة المحلية بشأنهم، وإعدام أغذية فاسدة ومتغيره في الخواص الطبيعية بوزن 43 كيلو.