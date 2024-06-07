السبت 08 يونيو 2024
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جمارك مطار شرم الشيخ الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر

جريدة الدستور

تمكن رجال  الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد لطفى، مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع، وحسن حمدي، مدير جمرك مطار شرم الشيخ، من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960  وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طيران tui القادمة من إنجلترا اشتبه عمرو شكرى، مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسيه أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة د. محمد شلبى تلاحظ وجود كثافة على شكل مطحنة.

قام  حسن حمدي، مدير جمرك مطار شرم الشيخ بتكليف عبدالرحمن أحمد بتفتيش أمتعة الراكب تحت إشراف أحمد حسن أبوزيد، رئيس القسم، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة بداخل الجوارب الشخصية أسفل قاع الشنطة بمكان يصعب الوصول إليه وكذلك  مطحنة خاصة بطحن المواد المخدرة.

وقام بالجرد والتحريز د. شريف جاويش ومحمود شحاتة تحت إشراف محمد فاروق.

قرر محمد لطفى، مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة ضد الراكب، وذلك بعد العرض على سلمي سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

 

رجال الجمارك مطار شرم الشيخ الدولي ضبط محاولة تهريب كمية نبات الماريجوانا المخدر قانون مكافحة المخدرات

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