الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طواري بـ"الزراعة" استعدادا لعيد الأضحى.. وتخفيضات تصل إلى 30%

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل إعلان الوزارة حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحي.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحي، موضحًا أن الوزارة أعلنت عن تخفيضات تصل لـ30%.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمام كبير لتعظيم الانتاج المحلي من اللحوم، مشيرًا إلى أن الدولة أقامت مشروعات كبيرة في هذا الصدد وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة كانت مهتمه لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستيراد اللحوم من الخارج، وذلك لتوفير كل احتياجات السوق خلال فترة الذروة، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم.

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