يبحث الملايين من المسلمين عن صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 8-6-2024 الموافق 2 من شهر ذي الحجة 1445 عبر موقع جوجل مع ساعات الليل المتأخرة رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 8-6-2024

يعرض "الدستور" للقراء صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 8-6-2024 مع انطلاق رحلات الحج واقتراب وقفة عرفات الذي يعد من الأيام المباركة التي لا يرد فيها الله سبحانه وتعالى رجاء الداعين له الطامعين في كرمه، والتي جاءت كما يلي:

"اللهم إني أسألك غفران الذنوب والمعاصي.. وتفريج الهموم والكروب وستر العيوب.. والعافية لأجسامنا.. وبركة وسعة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.. اللهم امتلأت القلوب حديثا والنفوس دعاء.. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".

"اللهم مع ساعات الفجر الأولى نسألك أن تشفي من اتبعه مرضه.. وتأخر شفاءه.. قل دواءه.. وأنت عونه وشفاؤه اللهم أفرغ علينا صبرا.. واربط على قلوبنا.. ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.. وتولنا برحمتك الواسعة.. وإحسانك العظيم ولطفك الجميل.. ويسر لنا كل عسير".

"اللهم برائحة الجنة بلغنا وبيض الوجوه.. اوعدنا بظل عرشك اظلنا.. ومن حيث لا أحتسب أرزقنا وأجمعنا بمن نحب فيك.. اللهم إني أسألك فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين".



أذكار الصباح اليوم السبت 8-6-2024

"اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكسل واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.. حسبي الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم عليه توكلت وإليه أنيب".

"اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه.. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده".