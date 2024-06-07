السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الضغوط تحاصر الإدارة الأمريكية بسبب حرب غزة.. وباحث: بايدن يحاول إرضاء الجميع

الحرب في غزة
الحرب في غزة

نقلت شبكة سي إن إن، عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن ليس لديها خطة بديلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا رفضت حركة حماس مقترح صفقة تبادل المحتجزين الذي أعلنه “بايدن”.

ويرى الباحث الفلسطيني، أحمد الصفدي، أن ما نقلته الشبكة الإخبارية الأميركية، يوضح حجم الضغوط التي تواجهها حركة حماس، لتحقيق مصلحة واشنطن في فرض استقرار على منطقة الشرق الأوسط قبل انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأشار الصفدي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي وصفه بايدن بأنه عرض إسرائيلي، هو مجرد «ورقة لصالح الرئيس الأمريكي على مسار المنافسة الساخنة مع الجمهوريين على كرسي البيت الأبيض".

وقال “الصفدي” في حوار على شاشة قناة “الغد”، إن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطا مختلفة لإنهاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.. بعضها داخلية في ظل مناخ المنافسة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، وفي ظل المواجهات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول عدد من القضايا داخل الكونجرس، من بينها موقف الإدارة الأمريكية من محكمة العدل الدولية التي تدين إسرائيل، وكذلك من المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت إصدار أمر اعتقال لرئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش».

وأضاف أن هناك أيضا ضغوطا على الإدارة الأمريكية من الجاليات العربية والإسلامية ومن الحراك الطلابي الشبابي في الجامعات، وفي المقابل فإن هناك ضغوطا أخرى من اللوبي الصهيوني الذي يدعم الحملات الانتخابية الرئاسية.

وتابع الباحث السياسي: «لذلك نجد الإدارة الأمريكية تحاول إرضاء كل الأطراف العربية والإسلامية والصهيونية وعدد آخر من الحلفاء، ولكن هذا مستحيل لأن الهدفين متعارضان».

وأكد “الصفدي” أن المخاوف من تضرر المصالح التجارية والاقتصادية الأمريكية، لأن هذه الضغوط جميعها تخلق مناخًا ضبابيًا حول الموقف الأمريكي، بينما لا نجد ثقة في النوايا والتوجهات الأمكية.

الأكثر قراءة

عاجل| السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام