الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط شغال.. بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني

الابتدائية
الابتدائية

يحرص طلاب 6 ابتدائي وأولياء الأمور على معرفة بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني عبر جوجل، حيث أن انتهت الامتحانات في يوم 21 مايو الماضي، ويتأهب الأزهر الشريف لإعلان نتائج إتمام المرحلة الابتدائية، في الساعات المقبلة، وذلك من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالدرجات

حدد الأزهر الشريف المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بـ550 درجة للعام.

ووفقًا لبوابة الأزهر، يأتي توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 والمجموع الكلي، للترم الأول 275 درجة، ومجموع درجات الترم الثانى لـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية هو 275 درجة، موزعة على النحو التالي:

  • درجات (مادة القرآن الكريم) بـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 مجموع  50 درجة.
  • بينما درجات (مادة اللغة العربية) للشهادة الابتدائية الأزهرية تكون 50 درجة.
  • تكون درجة (مادة الرياضيات) للشهادة الابتدائية الأزهرية يكون مجموع 50 درجة.
  • أما درجات (مادة التربية الإسلامية) بـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024: 50 درجة.
  • درجات (مادة الدراسات الاجتماعية) للشهادة الابتدائية الأزهرية تكون 25 درجة.
  • ودرجات (مادة العلوم) للشهادة الابتدائية الأزهرية: 25 درجة.
  • بينما درجات مادة اللغة الإنجليزية) للشهادة الابتدائية الأزهرية بمجموع يكون 25 درجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 وذلك من خلال بوابة الأزهر الشريف، من هنا، ثم قم باتباع الخطوات التالية:

  1. قم باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 للترم الثاني.
  2. ثم قم بكتابة رقم الجلوس.
  3. اختيار الصف.
  4. اختر المنطقة التابع لها الطالب.
  5. قم بالضغط على استعلام.
  6. ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 الخاصة بالطالب وذلك في حال اعتمادها رسميًا.

اقرأ أيضا

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني نتيجة الشهادة الابتدائية الشهادة الابتدائية الشهادة الابتدائية الترم الثاني الأزهر الإلكترونية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. من هُنا

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني برقم الجلوس والاسم 2024

الأكثر قراءة

رسميا.. إدراج إسرائيل بـ«قائمة العار» الدولية

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

"الزراعة" تكشف حقيقة نجاح تجارب زراعة البن فى مصر

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

ماجد حبته

.. والشراكة المصرية الكورية

نهى القاضي

لماذا يجب أن نموت؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها