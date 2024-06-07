رابط شغال.. بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني

يحرص طلاب 6 ابتدائي وأولياء الأمور على معرفة بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني عبر جوجل، حيث أن انتهت الامتحانات في يوم 21 مايو الماضي، ويتأهب الأزهر الشريف لإعلان نتائج إتمام المرحلة الابتدائية، في الساعات المقبلة، وذلك من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالدرجات

حدد الأزهر الشريف المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بـ550 درجة للعام.

ووفقًا لبوابة الأزهر، يأتي توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري 2024 والمجموع الكلي، للترم الأول 275 درجة، ومجموع درجات الترم الثانى لـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية هو 275 درجة، موزعة على النحو التالي:

درجات (مادة القرآن الكريم) بـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 مجموع 50 درجة.

بينما درجات (مادة اللغة العربية) للشهادة الابتدائية الأزهرية تكون 50 درجة.

تكون درجة (مادة الرياضيات) للشهادة الابتدائية الأزهرية يكون مجموع 50 درجة.

أما درجات (مادة التربية الإسلامية) بـ نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024: 50 درجة.

درجات (مادة الدراسات الاجتماعية) للشهادة الابتدائية الأزهرية تكون 25 درجة.

ودرجات (مادة العلوم) للشهادة الابتدائية الأزهرية: 25 درجة.

بينما درجات مادة اللغة الإنجليزية) للشهادة الابتدائية الأزهرية بمجموع يكون 25 درجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف

يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 وذلك من خلال بوابة الأزهر الشريف، من هنا، ثم قم باتباع الخطوات التالية:

قم باختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 للترم الثاني. ثم قم بكتابة رقم الجلوس. اختيار الصف. اختر المنطقة التابع لها الطالب. قم بالضغط على استعلام. ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 الخاصة بالطالب وذلك في حال اعتمادها رسميًا.