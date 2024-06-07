يُعدّ السينابون من الحلويات اللذيذة والشهية التي تتميز بعجينة هشة وحشو غني بالقرفة، وغالبًا ما تُقدم مع صلصة الجبن الكريمي.

نشأ السينابون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1985، وسرعان ما انتشر إلى جميع أنحاء العالم.

تُعرف سلسلة "سينابون" للمخابز بمنتجاتها من السينابون، بالإضافة إلى لفائف القرفة الأخرى، والكعك، والمشروبات.

كوب من الحليب الدافئ.

2 1/4 ملعقة صغيره خميره فوريه (7 جرام).

بيضة كبيرة.

ملعقه كبيرة من الزبدة الذائبة (14 جرام).

4 ملاعق كبيرة من السكر (60 جرام).

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

3 أكواب دقيق (410 جرام).

حشوة السينابون:

6 ملاعق من الزبدة (84 جرام).

1/4 كوب سكر (52 جرام).

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة (15 جرام).

صوص السينابون:

4 ملاعق كبيرة من الزبدة (56 جرام).

110 جرام من الجبن الكريمي.

كوب من السكر البودرة (125 جرام).

1/2 ملعقه صغيرة فانيليا.



طريقة عمل السينابون نادية السيد

تحضير العجينة:

في وعاء خشبي، نضع الحليب الدافئ، الزبدة السائلة، البيضة، السكر، والخميرة.

نضرب المكونات جيدًا حتى يذوب السكر وتتفاعل الخميرة.

نضيف الملح والدقيق ونعجن لمدة 3 دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة.

نغطي العجينة بكيس ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف حجمها.

تحضير الحشوة:

في وعاء صغير، نخلط السكر والقرفة.

تشكيل السينابون:

نرش سطح العمل بقليل من الدقيق ونفرد العجينة على شكل مستطيل.

ننشر الزبدة على سطح العجينة ونرش خليط القرفة والسكر.

نلف العجينة على شكل اسطوانة ونقطعها إلى 12 قطعة متساوية.

نرص قطع السينابون في صينية مدهونة بالزبدة، مع ترك مسافات بين القطع.

نغطي الصينية ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى ترتفع مرة أخرى.



خبز السينابون:

نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ندهن قطع السينابون بالزبدة السائلة.

نخبز السينابون في الفرن لمدة 22-25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

تحضير الصوص:

في وعاء، نخلط الجبنة الكريمي، الزبدة، والسكر البودرة حتى يصبح المزيج ناعمًا.

نضيف الفانيليا ونخلط جيدًا.

تقديم السينابون:

نترك السينابون تبرد قليلًا ثم نسكب عليها صوص الجبنة.

نقدم السينابون دافئًا ونستمتع بطعمه اللذيذ.

نصائح الشيف نادية السيد لنجاح السينابون

البيض والزبدة والجبنة الكريمة يكونوا في درجة حرارة الغرفة والجبن الكريمي ممكن كيري أو أى نوع كريمي.

الدقيق يكون متعدد الاستعمالات يزيد من 2 لـ4 ملاعق حسب نوع الدقيق.

المقادير المُستخدمة تكفي لعمل 12 قطعة من السينابون.

يمكن استخدام صوص الشوكولاتة بدلًا من صوص الجبنة أو أي نوع صوص تحبوه.